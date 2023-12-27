Официальный сайт певца Киркорова заблокировали после его участия в вечеринке Ивлеевой

Филипп Киркоров 26 декабря извинился за свое участие в вечеринке Насти Ивлеевой, которая стала резонансной. Так как гости мероприятия были в откровенных нарядах и вели себя вызывающе, то это возмутило общественность.
Многим стали устраивать бойкот и отменять их концерты. Так теперь перестал работать официальный сайт Киркорова, на котором были все анонсы его выступлений. Его просто заблокировали.
Ранее появилась информация, что Киркорова собираются вырезать из новогодних концертов и шоу. На ТНТ начали переснимать фильм «Иван Васильевич меняет все», где также должен был быть король отечественный эстрады. Однако его убрали даже с постера комедии.
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По неподтвержденной информации, могут даже переснять новогодний выпуск шоу «Маска», где много лет Филипп Бедросович занимал место председателя жюри. Многие теперь не хотят видеть артиста на корпоративах. Другие участники вечеринки Ивлеевой тоже столкнулись с проблемами. Концерт Анны Asti был отменен в столичном клубе.
Сайт певца Филиппа Киркорова заблокировали. Фото: скрин с сайта Филиппа Киркорова