Официальный сайт певца Киркорова заблокировали после его участия в вечеринке Ивлеевой

Филипп Киркоров 26 декабря извинился за свое участие в вечеринке Насти Ивлеевой, которая стала резонансной. Так как гости мероприятия были в откровенных нарядах и вели себя вызывающе, то это возмутило общественность.

Многим стали устраивать бойкот и отменять их концерты. Так теперь перестал работать официальный сайт Киркорова, на котором были все анонсы его выступлений. Его просто заблокировали.