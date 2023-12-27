Фигурист Тимур Бабаев‑Смирнов сыграл роль Коровы в шоу Ильи Авербуха «Корова на льду»

27 декабря в Москве состоялась премьера шоу «Корова на льду», которую создал Илья Авербух. Каждый год он старается радовать зрителей новыми постановки. На этот раз фигурист показал комедийный ледовый мюзикл, поставленный по книге Антона Соя.
В нем участвуют выдающиеся спортсмены: Татьяна Тотьмянина, Алексей Ягудин, Максим Маринин и другие фигуристы. А также Алла Михеева, которая сыграла почти саму себя — журналистку Аллу Микрофонову. Многие думали, что в главной роли будет Евгения Медведева, но у нее была роль мечты коровы — фигуристки.
Только во время шоу стало известно, что в костюме корову Мули был фигурист Тимур Бабаев‑Смирнов. Он давно занимается спортом и выступает на льду в паре с Варварой Ждановой. Теперь спортсмен дебютировал в шоу Авербуха.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Публика была в восторге от красочной постановки и игры артистов. Ледовое представление длится три часа. Оно наполнено пением, разными трюками, эффектными костюмами и юмором.
Тимур Бабаев‑Смирнов и Алла Михеева. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro