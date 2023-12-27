Фигурист Тимур Бабаев‑Смирнов сыграл роль Коровы в шоу Ильи Авербуха «Корова на льду»

27 декабря в Москве состоялась премьера шоу «Корова на льду», которую создал Илья Авербух. Каждый год он старается радовать зрителей новыми постановки. На этот раз фигурист показал комедийный ледовый мюзикл, поставленный по книге Антона Соя.

В нем участвуют выдающиеся спортсмены: Татьяна Тотьмянина, Алексей Ягудин, Максим Маринин и другие фигуристы. А также Алла Михеева, которая сыграла почти саму себя — журналистку Аллу Микрофонову. Многие думали, что в главной роли будет Евгения Медведева, но у нее была роль мечты коровы — фигуристки.