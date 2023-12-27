Илья Резник заявил, что нужно заменить состав артистов на «Новогодних огоньках»

Недавно на телевидении устроили бойкот звезд, участвовавших в «голой» вечеринке Насти Ивлеевой. Некоторые передачи переснимают. Теперь многие гадают, будет ли в Новый год на экранах Филипп Киркоров, Анна Asti, Лолита Милявская и другие артисты.
Поэт Илья Резник уверен, что если эти знаменитости исчезнут, то никто не будет страдать. Более того, он заявил, что состав артистов на новогодних шоу нужно заменить ради подрастающего поколения, которое надо беречь.
«Я считаю преступлением показывать весь этот шоу-бизнес вообще в медийном пространстве, а в новогоднюю ночь — особенно», — высказался Резник.
Он отметил, что лучше было бы, если зрителям показали «Песню года», где участвуют молодые исполнители. А также поэт уверен, что всем понравится в особенную ночь видеть на экранах советских звезд, поэтому можно показывать «новогодние огоньки» 70-х и 80-х годов.
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«Прекратите показывать народу все «голубые огоньки» с нынешним составом! Мы должны бороться за души наших детей, за их сердца. От них зависит будущее великой нашей страны!» — добавил он, пишет «МК».
Напомним, что 27 декабря Тина Канделаки сообщила, что на ТНТ уже начали переснимать новогоднюю комедию «Иван Васильевич меняет все». Многие подозревают, что из фильма уберут Филиппа Киркорова, который участвовал в скандальной вечеринке. Также ходят слухи, что его уберут из других праздничных проектов.