Илья Резник заявил, что нужно заменить состав артистов на «Новогодних огоньках»

Недавно на телевидении устроили бойкот звезд, участвовавших в «голой» вечеринке Насти Ивлеевой. Некоторые передачи переснимают. Теперь многие гадают, будет ли в Новый год на экранах Филипп Киркоров, Анна Asti, Лолита Милявская и другие артисты.

Поэт Илья Резник уверен, что если эти знаменитости исчезнут, то никто не будет страдать. Более того, он заявил, что состав артистов на новогодних шоу нужно заменить ради подрастающего поколения, которое надо беречь.