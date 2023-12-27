Авербух объяснил, почему Арзамасова не пришла поддержать его на премьеру нового шоу: «У нее спектакль»

Илья Авербух заверил, что у жены еще будет возможность его поддержать. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro

Фигурист представил зрителям свое новое семейное шоу «Корова на льду» с участием Евгении Медведевой и Алексея Ягудина.

Илья Авербух не перестает создавать новые постановки. 27 декабря он показал в «Лужниках» ледовую постановку «Корова на льду». Фигурист собрал знаменитых спортсменов, чтобы показать красочный мюзикл. Евгения Медведева, Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина в необычных образах предстали перед зрителями. 

Алла Михеева также вышла на лед. А вот саму корову Мулю сыграла таинственная артистка, чья лично хранилась в тайне. Многие удивились, что Лиза Арзамасова не пришла поддержать мужа, но он пояснил, что на это есть причины.

«Лиза сегодня не пришла, потому что у нее спектакль. Главное работа. Но она еще поддержит», – заверил фигурист. 

На этом Илья не собирается останавливаться. Он готовит еще много сюрпризов для зрителей. 

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«За декабрь  наша команда приняла участие в 160 спектаклях. График насыщенный. Я также буду готовить проект, посвященный Блокаде Ленинграда», – поделился спортсмен. 

Напомним, что у Авербуха и его супруги растет сын Лев, которому два года. Совсем недавно пара отпраздновала трехлетие со дня свадьбы. Обычно Лиза старается сопровождать мужа на важных мероприятиях. 

Евгения Медведева сыграла в шоу Ильи Авербуха. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro

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