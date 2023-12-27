Авербух объяснил, почему Арзамасова не пришла поддержать его на премьеру нового шоу: «У нее спектакль»

Илья Авербух не перестает создавать новые постановки. 27 декабря он показал в «Лужниках» ледовую постановку «Корова на льду». Фигурист собрал знаменитых спортсменов, чтобы показать красочный мюзикл. Евгения Медведева, Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина в необычных образах предстали перед зрителями.

Алла Михеева также вышла на лед. А вот саму корову Мулю сыграла таинственная артистка, чья лично хранилась в тайне. Многие удивились, что Лиза Арзамасова не пришла поддержать мужа, но он пояснил, что на это есть причины.