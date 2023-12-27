Алла Михеева в роли журналистки Микрофоновой вышла на лед в шоу Ильи Авербуха

27 декабря состоялась премьера нового ледового шоу «Корова на льду», которую создал Илья Авербух. В красочном мюзикле участвуют знаменитые фигуристы, а также журналистка Алла Михеева. Она появилась на публике в эффектном костюме и с париком на голове.

Оказалось, что ей досталась роль журналистки Аллы Микрофоновой, поэтому она практически сыграет саму себя. Блондинка отметила, что выйдет на лед со своим партнером по шоу «Ледниковый период» Максимом Марининым.