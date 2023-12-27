Тотьмянина призналась, что сыграет с Марининым супружескую пару в шоу Авербуха

27 декабря в «Лужниках» собралось много спортсменов. Там состоялась премьера нового шоу Ильи Авербуха «Корова на льду». Алексей Ягудин пришел с женой Татьяной Тотьмяниной. Они тоже участвуют в постановке. Супруги рассказали, что сыграют цирковых артистов.

Ягудин предстанет в роли клоуна по имени Ягодкин. А вот мужа Тотьмяниной на льду исполнит Маринин в обличии господина Подкаблука. Сама Татьяна будет играть строгую госпожу Доминанту.