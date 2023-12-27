Тотьмянина призналась, что сыграет с Марининым супружескую пару в шоу Авербуха

27 декабря в «Лужниках» собралось много спортсменов. Там состоялась премьера нового шоу Ильи Авербуха «Корова на льду». Алексей Ягудин пришел с женой Татьяной Тотьмяниной. Они тоже участвуют в постановке. Супруги рассказали, что сыграют цирковых артистов.
Ягудин предстанет в роли клоуна по имени Ягодкин. А вот мужа Тотьмяниной на льду исполнит Маринин в обличии господина Подкаблука. Сама Татьяна будет играть строгую госпожу Доминанту.
Также в шоу участвуют и другие известные фигуристы. В роли мальчика Пети зрители увидят самого популярныго фигуриста тик-тока Артема Федорченко. Еще на льду выступил Алла Михеева и Евгения Медведева. А вот кто окажется в костюме главной героини коровы Мули осталось в тайне.
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Напомним, что Авербух создал ледовый спектакль «Корова на льду» по мотивам детской сказки Антона Соя. Начиная с 27 декабря в Москве будут идти постановки для всей семьи.