Канделаки подтвердила, что финал комедии «Иван Васильевич меняет все» с Киркоровым переснимают

27 декабря появлись слухи, что финал новогоднего фильма канала ТНТ «Иван Васильевич меняет все» переснимают. Сначала с постера пропал Филипп Киркоров, который должен был играть Петра I, а Анне Asti закрыли лицо очками, но ее изображении в роли куклы Барби осталось на афише.

После этого Тина Канделаки, которая является сопродюсером картины, вышла на связь и сообщила, что действительно сейчас переснимают финал комедии. Она объяснила, почему это было решено сделать.