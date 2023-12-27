Канделаки подтвердила, что финал комедии «Иван Васильевич меняет все» с Киркоровым переснимают

27 декабря появлись слухи, что финал новогоднего фильма канала ТНТ «Иван Васильевич меняет все» переснимают. Сначала с постера пропал Филипп Киркоров, который должен был играть Петра I, а Анне Asti закрыли лицо очками, но ее изображении в роли куклы Барби осталось на афише.
После этого Тина Канделаки, которая является сопродюсером картины, вышла на связь и сообщила, что действительно сейчас переснимают финал комедии. Она объяснила, почему это было решено сделать.
«Да, это правда! Мы переснимаем ряд сцен из фильма "Иван Васильевич меняет все", чтобы сделать фильм интереснее, острее, провокативнее, но и конечно же, чтобы победить в конкурентную ночь, и порадовать любимого зрителя», – высказалась Тина.
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При этом директор канала ТНТ не стала уточнять, будут ли вырезать из картины Киркорова и других артистов, которые участвовали в вечеринке Насти Ивлеевой. Напомним, что накануне также в Сети появилась информация, что Филиппа Бедросовича вырежут из новогоднего выпуска шоу «Маска».