Фигурист Максим Маринин заявил, что отказался от алкоголя: «Завязал с плохими привычками»

Максим Маринин 27 декабря появился на премьере нового шоу Ильи Авербуха «Корова на льду». Он предстал перед публикой в костюме с цилиндром. Фигурист снова будет блистать в паре с Аллой Михеевой.

Они ранее вместе выступали в шоу «Ледниковый период». Спортсмен находился в хорошем настроении. Он признался корреспонденту Teleprogramma.pro, что впереди у него много работы, а Новый год пройдет без алкоголя.