Фигурист Максим Маринин заявил, что отказался от алкоголя: «Завязал с плохими привычками»

Максим Маринин 27 декабря появился на премьере нового шоу Ильи Авербуха «Корова на льду». Он предстал перед публикой в костюме с цилиндром. Фигурист снова будет блистать в паре с Аллой Михеевой.
Они ранее вместе выступали в шоу «Ледниковый период». Спортсмен находился в хорошем настроении. Он признался корреспонденту Teleprogramma.pro, что впереди у него много работы, а Новый год пройдет без алкоголя.
«Новый год у меня скучно придет. Послушаю речь президента и спать. У меня 31 декабря уже выступление в шоу «Щелкунчик». А на 1 января утром тоже запланировано выступление «Зима в Подмосковье». Пить не буду. Завязал с плохими привычками», – пояснил фигурист.
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Напомним, что он состоит в браке с балериной Натальей Сомовой. У пары растут дети: сын Артемий и дочка Ульяна.