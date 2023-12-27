Евгения Медведева призналась, что в шоу Ильи Авербуха сыграет мечту коровы Мули — фигуристку

Также Евгения призналась, что после завершения спортивной карьере ей приходится сильнее следить за фигурой. Она отметила, что хочет, чтобы нижняя часть ее тела в пачке смотрелась изящнее.

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«Каждый человек за собой должен следить после спорта, как оказалось. Когда начинаешь себе что-то позволять, потом видишь, как это плохо отражается на твое здоровье. Потом начинаешь по-другому думать, уже не в пользу стройных ног, а в пользу своего здоровья, хорошего самочувствия и уверенности в себе. Меня рядят в пачки, из под которой торчит нижняя часть тела. Хотелось бы, чтобы она в пачке выглядела изящно», – поделилась фигуристка.

Также она рассказала корреспонденту Teleprogramma.pro, как пережить тяжелые периоды в фигурном катании.

«Нужно помнить, что рано или поздно все закончится. И начнется хорошее. А потом и хорошее закончится», – высказалась Евгения.

А вот говорить про Даню Милохина, с которым выступала в «Ледниковом периоде», она отказалась.