Певца Киркорова вырезали с постера новогоднего фильма «Иван Васильевич меняет все»

Филипп Киркоров уже извинился за свое участие в вечеринке Насти Ивлеевой, которая стала скандальной. Певец пояснил, что ехал на арт-вечеринку, а когда увидел людей в откровенных нарядах, то почти сразу покинул мероприятие. Но артиста стали убирать из новогодних программ.
Так, 27 декабря телеканал ТНТ убрал изображение народного артиста России с постера новогодней комедии «Иван Васильевич меняет все». Его заменили снимком Павла Воли. Изменения произошли как на сайте телеканала, так и в онлайн-кинотеатре Premier.
Напомним, что Филипп Бедросович сыграл Петра I в новогоднем фильме. Однако пока неизвестно, будет ли он показан в самой картине или его вырежут. Анна Asti тоже сыграла Барби в комедии, но ее с постера не убрали, хотя она тоже участвовала в вечеринке Ивлеевой. Но на ее лице появились очки.
Добавим, что премьеру фильма в кинотеатре «Октябрь» отменили. Она должна была состоятся 25 декабря, но произошло отключение света, из-за чего мероприятие не состоялось. К слову, накануне у Анны отменили концерт, а Киркорова не пустили на корпоратив. В Сети стали распространятся слух, что из-за «голой» вечеринки Ивлеевой артистов, которые там были, отменяют.
Постер «Иван Васильевич меняет все» изменили. Фото: кадр с сайта ТНТ