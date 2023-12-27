Певца Киркорова вырезали с постера новогоднего фильма «Иван Васильевич меняет все»

Филипп Киркоров уже извинился за свое участие в вечеринке Насти Ивлеевой, которая стала скандальной. Певец пояснил, что ехал на арт-вечеринку, а когда увидел людей в откровенных нарядах, то почти сразу покинул мероприятие. Но артиста стали убирать из новогодних программ.

Так, 27 декабря телеканал ТНТ убрал изображение народного артиста России с постера новогодней комедии «Иван Васильевич меняет все». Его заменили снимком Павла Воли. Изменения произошли как на сайте телеканала, так и в онлайн-кинотеатре Premier.