Вика Цыганова упала в обморок у стен Кремля

Цыганова 26 декабря приехала в Кремль. Ее позвали, чтобы она радала подарки детям, которые приехали в Москву из дальних уголков России. Однако все пошло не по плану, так как вручить подарки певице не удалось. Ее муж Виктор считает, что произошла какая-то недоговоренность между людьми, которые все организовали и теми, кто привез подарки. Внезапно охрана начала всех разгонять. А также они выключили свет, из-за чего случилась давка. Вике стало плохо, когда она уже вышла на улицу.