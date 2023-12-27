Вика Цыганова упала в обморок у стен Кремля

Цыганова 26 декабря приехала в Кремль. Ее позвали, чтобы она радала подарки детям, которые приехали в Москву из дальних уголков России. Однако все пошло не по плану, так как вручить подарки певице не удалось. Ее муж Виктор считает, что произошла какая-то недоговоренность между людьми, которые все организовали и теми, кто привез подарки. Внезапно охрана начала всех разгонять. А также они выключили свет, из-за чего случилась давка. Вике стало плохо, когда она уже вышла на улицу.
«Вика упала даже в обморок на улице из-за этог. Она же пришла с благой целью – сказать добрые слова детям. А получилось так, как получилось. Хорошими делами прославиться нельзя», – заявил Виктор, пишет «МК».
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Напомним, что в последнее время многие артисты ощущают проблемы со здоровьем. В декабря у многих плотный график, который организм не выдерживает. Не так давно упали в обморок на работе Надежда Бабкина, а также Анатолий Цой.