Кехман объяснил свое решение не пускать Киркорова во МХАТ: «Пока я директор, их ноги здесь не будет»

Филипп Киркоров после участия в вечеринке Насти Ивлеевой теряет работу. Фото: Global Look Press

Владимир Кехман заявил, что не пустил Филиппа Киркорова выступать на корпоративе в театре, но и не намерен сотрудничать с другими участниками скандальной вечеринки Насти Ивлеевой.

Филипп Киркоров продолжает ощущать на себе последствия своего участия в вечеринке Насти Ивлеевой, которая успела стать скандальной. Теперь артисту не разрешили выступить на корпоративе одной компании, которая устроила праздник во МХАТе. 

Примечательно, что гости настаивали на том, чтобы певец приехал и повеселил народ, но директор театра Владимир Кехман запретил это делать. И это при том, что он дружит с бизнесменом, который устроил корпоратив для своих сотрудников. 

«Я предупредил, что при всем уважении к нему, совершенно невозможно, чтобы у меня в театре находились Киркоров, Собчак и другие персонажи с этой вечеринки. Теперь, пока я директор, их ноги здесь не будет», – приводит «МК» слова Владимира Кехмана.

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