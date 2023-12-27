Кехман объяснил свое решение не пускать Киркорова во МХАТ: «Пока я директор, их ноги здесь не будет»

Филипп Киркоров продолжает ощущать на себе последствия своего участия в вечеринке Насти Ивлеевой, которая успела стать скандальной. Теперь артисту не разрешили выступить на корпоративе одной компании, которая устроила праздник во МХАТе.
Примечательно, что гости настаивали на том, чтобы певец приехал и повеселил народ, но директор театра Владимир Кехман запретил это делать. И это при том, что он дружит с бизнесменом, который устроил корпоратив для своих сотрудников.
«Я предупредил, что при всем уважении к нему, совершенно невозможно, чтобы у меня в театре находились Киркоров, Собчак и другие персонажи с этой вечеринки. Теперь, пока я директор, их ноги здесь не будет», – приводит «МК» слова Владимира Кехмана.
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