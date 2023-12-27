Основатель группы «Смысловые галлюцинации» Александр Колбасов умер в Екатеринбурге

27 декабря стало известно, что умер Александр Колбасов. О трагической новости сообщили его коллеги. Владимир Бурдин во «ВКонтакте» рассказал подробности.
Он напомним, что основатель группы «Смысловые галлюцинации» также был басистом и автором песен. А друг знаменитости Павел Здравомыслов рассказал, что Колбасов тяжело болел и еще недавно был в больнице, но смерть его настигла дома в Екатеринбурге.
«Он тяжело болел, лежал в больнице, недавно выписался. Даже успел сыграть пару небольших концертов, и вот так все случилось…» — поделился Здравомыслов, пишет портал e1.ru.
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Добавим, что родные артиста объявила материальные сборы. Напомним, что у 50-летнего Александра остались сын Леонид, который не достиг совершеннолетия, и жена. Пока дата и место похорон еще не назначены. Поклонники и друзья выражают семье музыканта соболезнования.