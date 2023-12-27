Основатель группы «Смысловые галлюцинации» Александр Колбасов умер в Екатеринбурге

27 декабря стало известно, что умер Александр Колбасов. О трагической новости сообщили его коллеги. Владимир Бурдин во «ВКонтакте» рассказал подробности.

Он напомним, что основатель группы «Смысловые галлюцинации» также был басистом и автором песен. А друг знаменитости Павел Здравомыслов рассказал, что Колбасов тяжело болел и еще недавно был в больнице, но смерть его настигла дома в Екатеринбурге.