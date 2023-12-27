Основатель группы «Смысловые галлюцинации» Александр Колбасов умер в Екатеринбурге

Александр Колбасов накануне смерти выписался из больницы. Фото: Владимир Бурдин/VK

По словам коллег, 50-летний Александр Колбасов тяжело болел.

27 декабря стало известно, что умер Александр Колбасов. О трагической новости сообщили его коллеги. Владимир Бурдин во «ВКонтакте» рассказал подробности.

Он напомним, что основатель группы «Смысловые галлюцинации» также был басистом и автором песен. А друг знаменитости Павел Здравомыслов рассказал, что Колбасов тяжело болел и еще недавно был в больнице, но смерть его настигла дома в Екатеринбурге. 

«Он тяжело болел, лежал в больнице, недавно выписался. Даже успел сыграть пару небольших концертов, и вот так все случилось…» — поделился Здравомыслов, пишет портал e1.ru.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Добавим, что родные артиста объявила материальные сборы. Напомним, что у 50-летнего Александра остались сын Леонид, который не достиг совершеннолетия, и жена. Пока дата и место похорон еще не назначены. Поклонники и друзья выражают семье музыканта соболезнования.  

Читайте также