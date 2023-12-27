Евгений Папунаишвили сообщил о свадьбе и тайном рождении сына: «У нас растет прекрасный малыш Лукьян»

Евгений Папунаишвили в 2020 году расстался с Салимой Бижабер, которая родила ему дочку Софию. Их роман был таким красивым, что многие не могли поверить в их развод. С тех пор танцор скрывал личную жизнь.

Но за несколько дней до Нового года он неожиданно сообщил, что у него была свадьба с избранницей по имени Галина. Артист выложил фото, на которых невеста в пальто стоит у ЗАГСа, а он в синем костюме. По всей видимости, торжество было осенью или весной. А также он признался, что стал отцом во второй раз.