Евгений Папунаишвили сообщил о свадьбе и тайном рождении сына: «У нас растет прекрасный малыш Лукьян»

Евгений Папунаишвили в 2020 году расстался с Салимой Бижабер, которая родила ему дочку Софию. Их роман был таким красивым, что многие не могли поверить в их развод. С тех пор танцор скрывал личную жизнь.
Но за несколько дней до Нового года он неожиданно сообщил, что у него была свадьба с избранницей по имени Галина. Артист выложил фото, на которых невеста в пальто стоит у ЗАГСа, а он в синем костюме. По всей видимости, торжество было осенью или весной. А также он признался, что стал отцом во второй раз.
«Свадьба была семейной и очень теплой», – отметил Евгений.
Он поблагодарил родных и близких за то, что они смогли сохранить молчание и никому не выдали его тайну с новоиспеченной женой.
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«У нас растет прекрасный малыш Лукьян. Наш Лука, Лукаша. Скоро ему будет уже 9 месяцев. Моя дочь и дочь Гали, тоже София, очень счастливы что у них теперь есть братик», – сообщил танцор.
Евгений Папунаишвили с женой Галиной. Фото: соцсети Евгения Папунаишвили
Так, знаменитый хореограф сразу рассказал, что у его избранницы тоже есть дочка от прошлый отношений, которая уже дружит с его наследницей Софией. А вот новорожденного малыша он пока не стал показывать. Поклонники поздравили его с радостным событием.