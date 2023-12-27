Концерт Анны Asti в столичном клубе отменили из-за вечеринки Насти Ивлеевой

Анна Asti присутствовала на вечеринке Насти Ивлеевой, которая уже стала скандальной. Певица выступала на мероприятии, которое осудили в обществе. И 27 декабря стало известно, что она не смогла выступить в популярно клубе Gipsy. Ее концерт был отменен.
По данным Телеграм-канала Mash, это произошло из-за участия артистки в вечеринке Ивлеевой. Звезда потеряла гонорар в 6,5 миллиона рублей.
Но также теперь под угрозой и другие выступления Анны. 31 декабря — сразу после Gipsy она должна была отправиться петь в Барвиху Luxury Village. Но теперь и этот концерт может быть отменен.
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Напомним, что ранее также стали вырезать многих артистов, которые участвовали в вечеринке, из новогодних передач. Настя Ивлеева уже лишилась нескольких рекламных контрактов. Также появилась информация, что Филиппа Киркорова могут вырезать из новогодней «Маски».