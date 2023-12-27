Концерт Анны Asti в столичном клубе отменили из-за вечеринки Насти Ивлеевой

Анна Asti присутствовала на вечеринке Насти Ивлеевой, которая уже стала скандальной. Певица выступала на мероприятии, которое осудили в обществе. И 27 декабря стало известно, что она не смогла выступить в популярно клубе Gipsy. Ее концерт был отменен.

По данным Телеграм-канала Mash, это произошло из-за участия артистки в вечеринке Ивлеевой. Звезда потеряла гонорар в 6,5 миллиона рублей.