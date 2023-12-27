Бурунова о свадьбе Петрова: «Я же делал обряд, чтобы он женился, но не мучился»

Сергей Бурунов стал гостем в шоу «Это футбол, брат!», где заговорил про свои отношения с Александром Петровым. После того, как они сыграли в сериале «Полицейский с Рублевки», многие посчитали, что их противостояние на экране происходит в жизни.
Но на самом деле они стали дружить, хоть иногда и имели место шутки. Так Бурунов признался, что однажды артист позвал его на премьеру, но дал неправильную дату. Он нарядился и пришел в кинотеатр, который оказался пустым.
«Стою в пальто, замерз, решил позвонить ему, а он: "Какая премьера? Все вчера прошло!" Вот после этого я и поехал делать обряд», – сказал Сергей.
Он утверждает, что причастен к тому, что Петров устроил свою личную жизнь.
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«Был на свадьбе Саши Петрова. Я же делал обряд, чтобы он женился, но не мучился. Не дай Бог!» – заявил актер.
Напомним, что Петров в сентябре всем представил новую возлюбленную, которую встретил на улице. Они отправились в ЗАГС спустя несколько дней после знакомства, а потом отдохнули на Мальдивах. А недавно артист устроил роскошную свадьбу, представив Викторию Антонову всем своим друзьям.