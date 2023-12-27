Бурунова о свадьбе Петрова: «Я же делал обряд, чтобы он женился, но не мучился»

Сергей Бурунов стал гостем в шоу «Это футбол, брат!», где заговорил про свои отношения с Александром Петровым. После того, как они сыграли в сериале «Полицейский с Рублевки», многие посчитали, что их противостояние на экране происходит в жизни.

Но на самом деле они стали дружить, хоть иногда и имели место шутки. Так Бурунов признался, что однажды артист позвал его на премьеру, но дал неправильную дату. Он нарядился и пришел в кинотеатр, который оказался пустым.