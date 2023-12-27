Ольга Дроздова призналась, что поседела и поправилась: «Никуда не хожу»

Ольга Дроздова появилась в передаче «Жизнь и судьба» с Борисом Корчевниковым. Она впервые за долгое время рассказал, как живет и почему перестала выходить в свет.
Актриса объяснила, что у нее настал сложный период после того, как она уволилась из театра «Современник», в котором трудилась длительное время. Ее сильно подкосила смерть Галины Волчек в 2019 году, которую она считала близким для себя человеком. Артистка вспомнила, как та помогала ей в трудные времена. Она оказала ей поддержку, когда звезда переживала развод с Александром Боровиковым.
«От мужа я пришла с узелком — завязанные в одеяло вещи, потому что мне с собой ничего не дали забрать. Галина Борисовна как-то об этом узнала. Через несколько дней мне принесли красивую посуду и цветной телевизор», – вспомнила Ольга.
Она призналась, что долго носила даже колготки, которые ей дала Волчек. Спустя год актриса снова столкнулась с трагедией. Не стало ее свекрови Ноэми Семеновны. Она очень тепло относилась к матери своего второго мужа Дмитрия Певцова. Следом умерла мама артистки Мария Ивановна. Эта утрата просто забрала все силы Дроздовой, которая на фоне стресса поседела и набрала вес.
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«Все три ушли от меня. После последнего ухода я поседела вся, поэтому никуда не хожу», — пояснила звезда.
Напомним, что у Ольги есть сын Елисей от второго брака. Мальчику уже 16 лет.
Ольга Дроздова пережила смерть троих человек за последние годы. Фото: кадр из передачи «Судьба человека»