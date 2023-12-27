Ольга Дроздова призналась, что поседела и поправилась: «Никуда не хожу»

Ольга Дроздова появилась в передаче «Жизнь и судьба» с Борисом Корчевниковым. Она впервые за долгое время рассказал, как живет и почему перестала выходить в свет.

Актриса объяснила, что у нее настал сложный период после того, как она уволилась из театра «Современник», в котором трудилась длительное время. Ее сильно подкосила смерть Галины Волчек в 2019 году, которую она считала близким для себя человеком. Артистка вспомнила, как та помогала ей в трудные времена. Она оказала ей поддержку, когда звезда переживала развод с Александром Боровиковым.