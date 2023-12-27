Отец Ивлеевой о вечеринке дочки: «Она ребенок взрослый. Девка умная!»

Настя Ивлеева часто показывает в своих блогах маму, а вот с отцом она много лет не общается. Но он сам вышел на связь, когда блогерша оказалась в центре скандала из-за вечеринки с «голым» дресс-кодом.

Многие осудили бывшую ведущую шоу «Орел и решка», а также на нее подали в суд, требуя один миллиард рублей в качестве моральной компенсации. А ФНС России уже начала выездную налоговую проверку. Однако отец встал на сторону дочки и заступился за нее, хотя и не занимался воспитанием Ивлеевой.