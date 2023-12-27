Отец Ивлеевой о вечеринке дочки: «Она ребенок взрослый. Девка умная!»

Настя Ивлеева часто показывает в своих блогах маму, а вот с отцом она много лет не общается. Но он сам вышел на связь, когда блогерша оказалась в центре скандала из-за вечеринки с «голым» дресс-кодом.
Многие осудили бывшую ведущую шоу «Орел и решка», а также на нее подали в суд, требуя один миллиард рублей в качестве моральной компенсации. А ФНС России уже начала выездную налоговую проверку. Однако отец встал на сторону дочки и заступился за нее, хотя и не занимался воспитанием Ивлеевой.
«Да, я являюсь отцом Насти Ивлеевой, и какие могут быть мои слова? Она ребенок взрослый. Девка умная. Если она так поступила — значит, надо было так. Настя — умный человек. Настя не уезжает из России, ведет свои дела, свой бизнес. Зачем трогать Настю?» — заявил мужчина.
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Он также добавил, что люди просто придумывают проблему из ничего, так как им нечем заняться. Папа Ивлеевой призвал их заняться собой и работать, а также пожелал им быть счастливыми, пишет телеграм-канал Daily Storm. Он добавил, что хотя дочка и отказалась от него, поддерживать ее он не перестанет. Напомним, что мужчина ушел из семьи, за что Настя затаила на него обиду.