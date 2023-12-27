Звезда «Букиных» Наталья Бочкарева лишилась 200 тысяч рублей

Наталья Бочкарева написала заявление в полицию. Она сообщила, что у нее украли кошелек. Актриса была в ресторане «Мзиури», когда обнаружила пропажу. При этом она утверждает, что помнит, как кошелек положила в карман пальто. Артистка была расстроена, так как носила с собой большую сумму денег — 200 тысяч рублей.