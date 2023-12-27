Звезда «Букиных» Наталья Бочкарева лишилась 200 тысяч рублей

Наталья Бочкарева написала заявление в полицию. Она сообщила, что у нее украли кошелек. Актриса была в ресторане «Мзиури», когда обнаружила пропажу. При этом она утверждает, что помнит, как кошелек положила в карман пальто. Артистка была расстроена, так как носила с собой большую сумму денег — 200 тысяч рублей.
Позже появились подробности произошедшего. Наталья в дверях ресторана столкнулась с некой женщиной, которая, по одной из версий, могла украсть кошелек из пальто актрисы. Кстати, портмоне выбросили недалеко от места происшествия, но в нем уже не было денег. Сейчас ведет поиск этого человека, пишет «МК».
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