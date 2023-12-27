Максим Фадеев назвал вечеринку Насти Ивлеевой позором, о котором узнали за пределами России

После извинений, которые Настя Ивлеева принесла в соцсети за свою вечеринку, наделавшую много шума, о случившемся высказался Максим Фадеев. Известный продюсер признался, что сначала не хотел комментировать мероприятие, хоть его и ужаснули фотографии, которые выложили гости вечеринки.
Примечательно, что Фадеев уточнил, что обсуждать произошедшее стали за границей, поэтому он прервал молчание. Музыкант заявил, что этот «позор» вышел за пределы нашей страны. Продюсер связал такое внимание Запада к славянской культуре с недавним триумфом хита Кати Лель «Мой мармеладный», который стал трендом за рубежом.
Обличая звездный бомонд, Максим Фадеев уточнил, что «такого колхоза не видел никогда». Он решил не называть имен артистов, которые его поразили. Так как продюсер их знает, то хочет все сказать лично. Однако Фадеев оказался солидарен с Марией Шукшиной, которая на днях отметила, что участники вечеринки негативно влияют на детей и их воспитание. Он добавил, что селебрити таким поведением «уничтожают эстетическое и нравственное восприятие» у детей и подростков.
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Не оценил Максим Фадеев и извинения Насти Ивлеевой. Он заметил, что она для видеообращения оделась очень скромно. Продюсер подметил, что так стоило прийти на саму вечеринку. Он уверен, что участники тусовки «переобулись» под влиянием общественного мнения. Именно поэтому музыкант считает, что теперь творчество Насти сойдет на нет.
«Теперь отмена ее карьеры, видимо, вопрос времени», — подчеркнул он.