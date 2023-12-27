Максим Фадеев назвал вечеринку Насти Ивлеевой позором, о котором узнали за пределами России

После извинений, которые Настя Ивлеева принесла в соцсети за свою вечеринку, наделавшую много шума, о случившемся высказался Максим Фадеев. Известный продюсер признался, что сначала не хотел комментировать мероприятие, хоть его и ужаснули фотографии, которые выложили гости вечеринки.

Примечательно, что Фадеев уточнил, что обсуждать произошедшее стали за границей, поэтому он прервал молчание. Музыкант заявил, что этот «позор» вышел за пределы нашей страны. Продюсер связал такое внимание Запада к славянской культуре с недавним триумфом хита Кати Лель «Мой мармеладный», который стал трендом за рубежом.