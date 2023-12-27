В офисах Насти Ивлеевой проходят обыски

Настя Ивлеева записала новое видеообращение, снова попросив прощения у народа. Блогерша едва сдерживала слезы, убеждая всех, что она не хотела оскорбить чьи-либо чувства. Телеведущую поддержала и Ксения Собчак, которая также присутствовала на голой вечеринке блогерши. Кстати, свои извинения уже принес Дима Билан (который, к слову, был одет скромнее всех, он пришел в брюках и водолазке-сетке), удивился такому громкому скандалу и Филипп Киркоров. Он заявил, что заглянул на мероприятие всего на пять минут и тут же уехал.

По последней информации, в офисах Насти Ивлеевой идет проверка. Оказывается, у блогерши есть проблемы с налоговой. Как пишет «СтарХит», 32-летняя блондинка задолжала крупную сумму. «Общая выручка со всех реклам, бизнесов и курсов — около 600 миллионов. Сколько из них заработаны официально, выясняют сотрудники ФНС», — отметил источник.

Настя Ивлеева, помимо того, что активно снималась на ТВ, также вела своей бизнес — она являлась владелицей компании по производству снеков и газировки. Кроме того, экс-жена Элджея управляла своей студией «Ивлеева продакшн», которая тоже приносила ей неплохой доход, сообщает Telegram-канал Mash.