Ивлеевой может грозить до пяти лет тюрьмы за неуплату налогов в особо крупном размере

Блогерша Настя Ивлеева оказалась в центре крупного скандала после голой вечеринки с участием звезд отечественного шоу-бизнеса. Знаменитость пригласила на мероприятие первого дня весь столичный бомонд: Ксению Собчак, Диму Билана, Филиппа Киркорова, Лолиту Милявскую, Наталью Чистякову-Ионову, Джигана и многих других. Звезды появились на тусовке, можно сказать, в нижнем белье. На второй день мероприятия Настя Ивлеева продавала билеты, пуская, по сути, всех платежеспособных. В итоге общественность не оставила без внимания действия блогерши, назвав ее вечеринку «балом во время чумы».

Позже Настя Ивлеева извинилась перед народом, заявив, что собранные с билетов во второй день вечеринки деньги она обязательно отдаст на благотворительность. Блогерша продолжает извиняться, она снова записала видеоролик на целых 20 минут, объясняя то, почему ее мероприятие стало ошибкой.

Кстати, теперь у знаменитости появились еще большие проблемы. К общественному мнению добавились и проверки. По сообщениям источника, 32-летней Насте Ивлеевой грозит до пяти лет лишения свободы за неуплату налогов в особо крупном размере. Сколько точно задолжала блогерша, пока не известно.

Федеральная налоговая служба начала выездную проверку бизнеса телеведущей. По информации Mash, в случае найденных нарушений блогерше может грозить реальный срок за «уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере».