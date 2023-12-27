Настя Ивлеева снова обратилась к россиянам: «Я оказалась на самом дне!»

Затравленная в Сети Настя Ивлеева вся в слезах во второй раз обратилась к россиянам с просьбой простить ее за организацию «голой» вечеринки в разгар сложной мировой ситуации.

Говорит, что эта ситуация ее приземлила, она поняла, что своими действиями показала неуважение к обществу.

«Это должно было случиться, чтобы я оказалась на самом дне… Говорят, Россия умеет прощать. Если это так, я бы очень хотела попросить второй шанс у вас, у народа», - заявила она.

Ивлеева также подчеркнула, что если ее не простят, то она готова к прилюдной казни. Сказала, что уворачиваться не будет.

Анастасия заговорила в таком тоне после того, как с ней начали разрывать контракты рекламные организации. Лишаться денег она не хочет, поэтому делает все, чтобы остановить хейт в свой адрес.

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