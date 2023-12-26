Актриса Екатерина Климова и ее дочери от разных мужей снялись вместе в фотосессии

Екатерина Климова в декабре старается посвящать время детям. На этот раз она устроила новогоднюю фотосессию, в которой снялась с дочками. Ее старшей наследнице Елизавете, которая родилась в первом браке актрисы с ювелиром Ильей Хорошиловым, уже 21 год.
А вот младшей дочке Изабелле только восемь лет. Ее папа Гела Месхи развелся со звездой в 2019 году. На кадрах артистка позировала в черном вечернем платье с открытой спиной. Наследницы оделись с ней в одной гамме.
Елизавета давно стала ростом с маму. Она предстала в черном платье-жакете, подчеркнув стройные ноги. Пшеничные волсы были уложены в легкую волну, а на лицо нанесен неброский макияж. А малышка Белла сначала была в бархатном наряде с узором в виде звезд и луны, а потом облачилась в блестящее платье. За время съемки они сменили несколько образов, обнимались и красовались у елки.
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Поклонники восхитились кадрами. Многие отметили, что Климова очень молодо выглядит. Другие подметили, что ее старшая наследница унаследовала красоту матери. А вот дочку Месхи назвали маленькой принцессой.