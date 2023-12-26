Актриса Екатерина Климова и ее дочери от разных мужей снялись вместе в фотосессии

Екатерина Климова в декабре старается посвящать время детям. На этот раз она устроила новогоднюю фотосессию, в которой снялась с дочками. Ее старшей наследнице Елизавете, которая родилась в первом браке актрисы с ювелиром Ильей Хорошиловым, уже 21 год.

А вот младшей дочке Изабелле только восемь лет. Ее папа Гела Месхи развелся со звездой в 2019 году. На кадрах артистка позировала в черном вечернем платье с открытой спиной. Наследницы оделись с ней в одной гамме.