Калининградцу, ударившего актера Прилучного по голове, дали три года условного срока

Спустя три года после инцидента с Павлом Прилучным в клубе «Завод» в Калининграде, где его избили, суд вынес новое решение. Владелец клуба Владимир Семенов был приговорен к трем годам лишения свободы условно.

Также калининградца обязали возместить материальный ущерб актеру, которую он нанес травмы. Но пока сумма не разглашается. Добавим, что наказание бизнесмена предполагает еще и испытательный срок в три года. Напомним, что Прилучного избили в ноябре 2020 года.