Калининградцу, ударившего актера Прилучного по голове, дали три года условного срока

Спустя три года после инцидента с Павлом Прилучным в клубе «Завод» в Калининграде, где его избили, суд вынес новое решение. Владелец клуба Владимир Семенов был приговорен к трем годам лишения свободы условно.
Также калининградца обязали возместить материальный ущерб актеру, которую он нанес травмы. Но пока сумма не разглашается. Добавим, что наказание бизнесмена предполагает еще и испытательный срок в три года. Напомним, что Прилучного избили в ноябре 2020 года.
По словам звезды сериала «Мажор», владелец клуба сам позвал его на второй этаж, год располагался спортивный зал. Именно там без причины Семенов стал наносить ему удары. В итоге Павел оказался в больнице с черепно-мозговой травмой и переломом костей. За умышленно причинение тяжкого вреда здоровью ему могли дать до 8 лет тюрьмы. Владелец клуба не полностью признавал свою вину.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Во время первого приговора ему назначили исправительные работы сроком 1 год и 5 месяцев с удержанием 15% зарплаты. Но тогда решение суда не устроило ни актера, ни обвиняемого. Уголовное дело все это время было на рассмотрении, пишет KP.RU.