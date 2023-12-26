«В 13 лет за свои деньги?»: как в Сети отреагировали на то, что блогер Милана Хаметова купила себе дом

Милана Хаметова является кумиром молодежи и детей. Она ведет свой блог в соцсетях. И в декабре звезда YouTube похвасталась своей покупкой. Она позировала на фоне двери кирпичного дома. При этом у нее в руках были ключи. Блогерша выглядела счастливой. Она была в джинсах и белой толстовке с принтом.
«Самая заветная мечта, которая исполнилась в канун Нового года! В Деда Мороза я, конечно, верю, но в себя больше!» — заявила Хаметова.
Обычно у школьницы очень добрая аудитория. Однако тот факт, что она купила в 13 лет трехэтажный коттедж, многих удивил. Некоторые заподозрили, что блогерша получила дом в подарок от своего друга Давы, который является певцом и блогером, а также бывшим бойфрендом Ольги Бузовой.
«Она купила за свой деньги? Кто знает?» — написала пользовательница bellla.li.
«Это, типа, она дом купила?» — также поразилась _.adi.ya._.
«Вопрос: а как ребенок в 13 лет может купить дом? Не понимаю», — заявил vanya_amelkin.
«Это ей Дава, скорее всего, купил. Ну или добавил примерно 70%», — предположила подписчица vottakkino.
«В 13 лет за свои деньги?» — присоединилась Toda_Elf.
Милана Хаметова и Дава много лет снимают совместные видео. Фото: соцсети Миланы Хаметовой
Но некоторые поклонники все же поздравили Милану с покупкой. Они решили, что это родители девочки сделали выгодное вложение, использовав деньги, которые заработала их дочка. Блогерша имеет больше миллиона подписчиков в одной из популярных соцсетей.
А в YouTube ее аудитория составляет 6,37 миллионов подписчиков. Также школьница записывает песни. На платформе «Яндекс.Музыка» ее слушают почти 700 000 поклонников.Так она смогла попасть в российский Forbes. В журнале ее включили в рейтинг молодых и успешных людей «З0 до 30».
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К слову, зарабатывает Хаметова с пяти лет. Она снимается в рекламе и даже участвовала в конкурсе красоты и получила звание «Мини-мисс Сибирь». Ее заметили разные бренды одежды, с которыми она сотрудничает. Также Милана снимает ролики, которые становятся популярными. Она устраивает различные челленджи, ставит опыты, рассказывает про свою жизнь.
Милана Хаметова стала обладательницей своего жилья. Фото: соцсети Миланы Хаметовой
Много лет блогер сотрудничает с Давой. Долгое время они вместе снимают видео для соцсетей и клипы. Бывший бойфренд Бузовой признавался, что девочка его так поражает, что он хочет в скором будущем завести своих детей. Между ними завязалась крепкая дружба.
Самой популярной песней Хаметовой стала «Умка». Видео с треком посмотрели 90 миллионов человек на YouTube. Не удивительно, что реклама в соцсетях юной звезды стоит немалых денег. Но слава также и принесла расстройства Милане. В прошлом году она выпустила совместную песню «ЛП» с другой популярной исполнительницей, Milana Star, а потом они поссорились. После этого бывшие подруги стали судиться и делить права на песню.
В свои 13 лет блогерша наслаждается популярностью. Она частая гостья на светских вечеринках и премиях. Хаметова получает награды и дружит со взрослыми селебрити. С ней записывал видео даже Егор Крид. А еще она появляется на телевидении в роли ведущей. Многие называют ее «миллионершей из Новосибирска».
Милана Хаметова также стала ведущей «Блогер чата» на телеканале RU.TV. Фото: соцсети Миланы Хаметовой