«В 13 лет за свои деньги?»: как в Сети отреагировали на то, что блогер Милана Хаметова купила себе дом

Обычно у школьницы очень добрая аудитория. Однако тот факт, что она купила в 13 лет трехэтажный коттедж, многих удивил. Некоторые заподозрили, что блогерша получила дом в подарок от своего друга Давы, который является певцом и блогером, а также бывшим бойфрендом Ольги Бузовой.

«Она купила за свой деньги? Кто знает?» — написала пользовательница bellla.li.

«Это, типа, она дом купила?» — также поразилась _.adi.ya._.

«Вопрос: а как ребенок в 13 лет может купить дом? Не понимаю», — заявил vanya_amelkin.

«Это ей Дава, скорее всего, купил. Ну или добавил примерно 70%», — предположила подписчица vottakkino.

«В 13 лет за свои деньги?» — присоединилась Toda_Elf.