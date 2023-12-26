Собчак заявила, что из «Голубых огоньков» и других новогодних программ вырежут звезд, посетивших вечеринку Ивлеевой

Ксения Собчак заявила, что на телеканалах не покажут участников вечеринки Настя Ивлеевой. Всех этих артистов вырезают из «голубых огоньков» и других новогодних программ. Телеведущая отметила, что по ее информации, соответствующее указание дали руководители Первого канала и ВГТРК. Это значит, что из эфира уберут Филиппа Киркорова, Лолиту Милявскую и других звезд.

При этом отмечается, что оставят Диму Билана. Возможно, что такое решение было принято так как он принес извинения и объяснил, что заглянул на мероприятия на несколько минут, так как это часть его профессии.