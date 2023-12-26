Собчак заявила, что из «Голубых огоньков» и других новогодних программ вырежут звезд, посетивших вечеринку Ивлеевой

Ксения Собчак заявила, что на телеканалах не покажут участников вечеринки Настя Ивлеевой. Всех этих артистов вырезают из «голубых огоньков» и других новогодних программ. Телеведущая отметила, что по ее информации, соответствующее указание дали руководители Первого канала и ВГТРК. Это значит, что из эфира уберут Филиппа Киркорова, Лолиту Милявскую и других звезд.
При этом отмечается, что оставят Диму Билана. Возможно, что такое решение было принято так как он принес извинения и объяснил, что заглянул на мероприятия на несколько минут, так как это часть его профессии.
Напомним, что ранее на Ивлееву подали в суд из-за вечеринки и потребовали 1 миллиард рублей в качестве моральной компенсации. Также она стала лишаться контрактов. С ней перестал работать крупный банк, а компания МТС убрала блогершу из своей новогодней акции, а также с сайта пропало ее изображение.
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Многие участники скандальной тусовки уже оправдались и объяснили, что не знали, на какое именно мероприятие попадут. Филипп Киркоров, Ксения Собчак и Дима Билан записали видео со своими разъяснениями.