Собчак заявила, что из «Голубых огоньков» и других новогодних программ вырежут звезд, посетивших вечеринку Ивлеевой

Ксения Собчак также была участницей скандальной вечеринки. Фото: Global Look Press

По словам телеведущей, руководство телеканалов разрешило оставить лишь Диму Билана в новогоднем эфире.

Ксения Собчак заявила, что на телеканалах не покажут участников вечеринки Настя Ивлеевой. Всех этих артистов  вырезают из «голубых огоньков» и других новогодних программ. Телеведущая отметила, что по ее информации, соответствующее указание дали руководители Первого канала и ВГТРК. Это значит, что из эфира уберут Филиппа Киркорова, Лолиту Милявскую и других звезд. 

При этом отмечается, что оставят Диму Билана. Возможно, что такое решение было принято так как он принес извинения и объяснил, что заглянул на мероприятия на несколько минут, так как это часть его профессии. 

Напомним, что ранее на Ивлееву подали в суд из-за вечеринки и потребовали 1 миллиард рублей в качестве моральной компенсации. Также она стала лишаться контрактов. С ней перестал работать крупный банк, а компания МТС убрала блогершу из своей новогодней акции, а также с сайта пропало ее изображение. 

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Многие участники скандальной тусовки уже оправдались и объяснили, что не знали, на какое именно мероприятие попадут. Филипп Киркоров, Ксения Собчак и Дима Билан записали видео со своими разъяснениями. 

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