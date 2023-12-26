Ксения Бородина заявила, что ее обижают подозрения в пластике: «Я была полненькая»

«Понимаю прекрасно, что в начале проекта, когда я была полненькая, была захейчена моей коллегой, выглядеть в роли жертвы было выгоднее, намного. На тот момент меня очень любили, потому что и полнота, и вечно хейтят...», — высказалась Бородина.

Также она заметила, что и теперь, когда она худая, придирок не становится меньше. По словам телеведущей, просто нельзя всем доказать, что она хорошая.

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«Нет смысла бегать и доказывать, что у тебя свои губы. Обвиняют в том, что у меня виниры, что крашу волосы», — пояснила Ксения.

Она также удивляется, что ей часто пишут гадости в Сети, а незнакомые женщины просто ненавидят. А потом звезда поняла, чтоо бычно люди, которые выливают негатив на публичного человека, не любят себя или просто завидуют.