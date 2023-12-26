Собчак извинилась за скандальную вечеринку Ивлеевой и назвала ее «нелепой безвкусицей»

Ксения Собчак заявила, что поддерживала Настю Ивлеевой после мероприятия, так как многое знает о травле. Фото: соцсети Ксении Собчак

Телеведущая Ксения Собчак считает, что блогерша выбрала неправильно время для проведения такого провокационного мероприятия.

Ксения Собчак решила прервать молчание и высказаться о вечеринке Насти Ивлеевой, которая стала резонансной. На днях сама Настя объяснила, что устроила мероприятия, чтобы показать неопубликованные фото для журнала Playboy. Поэтому и дресс-код тусовки был «голый». 

Однако это возмутило общественности. Теперь Собчак записала видео, в котором заверила, что не стала бы ничего говорить, если бы сама Ивлеева не высказалась о случившемся. Телеведущая не стала скрывать, что оказывала ей поддержку, так как сама не раз сталкивалась с травлей.

Она назвала мероприятие, на котором веселилась, «нелепой безвкусицей». Блондинка добавила, что для эпатажной вечеринки было выбрано не то время.

«Я точно никого не хотела обидеть или оскорбить, если кого-то задел мой внешний вид, я за это извиняюсь. Я люблю свою страну», — заявила Ксения. 

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Также она выразила свое мнение, что отменять тех артистов, которые побывали на тусовке, это глупость, а также нельзя делать выводы по фотографиям, которые были выложены в Сеть. Она отметила, что  участники мероприятия точно нельзя сравнить с преступниками.  Напомним, что после вечеринки режиссер Сарик Адреасян сообщил, что должен был дать интервью Собчак, но передумал это делать. 

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