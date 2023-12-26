Собчак извинилась за скандальную вечеринку Ивлеевой и назвала ее «нелепой безвкусицей»

Ксения Собчак решила прервать молчание и высказаться о вечеринке Насти Ивлеевой, которая стала резонансной. На днях сама Настя объяснила, что устроила мероприятия, чтобы показать неопубликованные фото для журнала Playboy. Поэтому и дресс-код тусовки был «голый».

Однако это возмутило общественности. Теперь Собчак записала видео, в котором заверила, что не стала бы ничего говорить, если бы сама Ивлеева не высказалась о случившемся. Телеведущая не стала скрывать, что оказывала ей поддержку, так как сама не раз сталкивалась с травлей.