Филиппа Киркорова могут вырезать из шоу «Маска» после участия в вечеринке Насти Ивлеевой

Филипп Киркоров столкнулся с критикой после участия в скандальной вечеринке Насти Ивлеевой. А теперь сообщается, что певца начали вырезать из новогодних шоу. По данным Телеграм-канала Baza, артиста могут убрать из новогоднего выпуска шоу «Маска» на НТВ.
Якобы такое требование выставило руководство. Теперь выпуск праздничного шоу возможно придется переснять, чтобы показать альтернативную версию, так как ее съемки прошли еще в начале декабря и в них Киркоров участвует как председатель жюри, а также выступает на сцене.
Но стоит добавить, что 26 декабря Филипп Бедросович записал официальное извинение за свое участие в вечеринке. Он заверил, что ехал на арт-выставку и не знал, что там там будет происходить на самом деле. Не исключено, что это положительно скажется на его имидже и переснимать «Маску» не станут.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Артист подчеркнул, что является патриотом страны и не хочет, чтобы его творчество было ограничено на территории РФ. Следом за ним свои извинения принесли Ксения Собчак и Дима Билан. А Ивлеева, хоть и высказывалась о произошедшем, может оказаться в суде, так как на нее поджали иск на 1 миллиард рублей после вечеринки.