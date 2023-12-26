Филиппа Киркорова могут вырезать из шоу «Маска» после участия в вечеринке Насти Ивлеевой

Филипп Киркоров столкнулся с критикой после участия в скандальной вечеринке Насти Ивлеевой. А теперь сообщается, что певца начали вырезать из новогодних шоу. По данным Телеграм-канала Baza, артиста могут убрать из новогоднего выпуска шоу «Маска» на НТВ.

Якобы такое требование выставило руководство. Теперь выпуск праздничного шоу возможно придется переснять, чтобы показать альтернативную версию, так как ее съемки прошли еще в начале декабря и в них Киркоров участвует как председатель жюри, а также выступает на сцене.