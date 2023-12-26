Компания МТС убрала Настю Ивлееву из своей юбилейной акции, а банк «Тинькофф» прекратил с ней сотрудничество после скандальной вечеринки

Настя Ивлеева начала терять рекламодателей после скандала с «голой» вечеринкой, которую она устроила в Москве. Стало известно, что ее убрали с сайта МТС, хотя она была амбассадором компании.
В честь 30-летия МТС организовал акцию, в рамках которой клиенты могли выиграть встречу с Ивлеевой и Дмитрием Нагиевым. Однако спустя два дня после скандального мероприятия правила акции были отредактированы. В них указан только Нагиев, пишет телеграм-канал Baza. Пока не известно, было ли это связано с вечеринкой или причиной такого решения стало что-то другое.
Следом и банк «Тинькофф» прекратил сотрудничество с Анастасией. Ранее она рекламировала банк. Отмечается, что дальнейшее сотрудничество с блогершей посчитали риском для компании.
Добавим, что Насте уже принесла много проблем вечеринка, на которой гости были в откровенных нарядах. Ее осудили в обществе за аморальное поведение. А также на светскую львицу подали в суд иск на один миллиард рублей, поэтому имущество звезды могут арестовать. Также общественные деятели требуют проверить телеведущую на уплату налогов.
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Ивлеева уже извинилась за организованную тусовку. Филипп Киркоров и Дима Билан также оправдались за свое появление на мероприятии. Они заверили, что не знали, что там будет происходить, так как их просто позвали на арт-выставку.