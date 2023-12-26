На имущество Ивлеевой могут наложить арест из-за иска на 1 миллиард рублей

Из-за скандальной вечеринки Насте Ивлеевой также могут запретить вести мероприятия в России. Фото: Global Look Press

Суд в Москве принял иск в отношении блогерши Анастасии Ивлеевой, который написал продюсер сериала «Бригада» Александр Иншаков и еще 23 человека.

Насте Ивлеевой теперь грозит длительное судебное разбирательство после ее скандальной вечеринки, где Филипп Киркоров, Ксения Собчак и другие звезды были в откровенных нарядах. 

Сначала общественные деятели потребовали проверить блогершу на уплату налогов, так как на мероприятии она похвасталась бриллиантом за 23 миллиона рублей. А потом продюсер сериала «Бригада» Александр Иншаков и еще 23 человека написали иск на 1 миллиард рублей из-за проведенной вечеринки. Суд в Москве принял заявление и теперь у телеведущей могут арестовать имущество по этому иску. 

«Принимая во внимание грубое нарушение ответчиком морально-нравственных принципов российского государства и общества, традиционных и культурных ценностей, считаем необходимым принять обеспечительные меры в виде наложения ареста на имущество Ивлеевой А.В., в чем бы оно не заключалось и где бы оно ни находилось», — сообщается в документе.

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Отмечается, что такая крупная сумма сумма была назначена после того, как определен масштаб распространения снимков с вечеринки и аудитории, которая была приглашена на нее. Также создатели заявления просят, чтобы Ивлеевой было запрещено выступать и вести культурно-массовые мероприятия в РФ. Речь идет также про корпоративы и рекламу, пишет RT в своем Telegram-канале.

 

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