На имущество Ивлеевой могут наложить арест из-за иска на 1 миллиард рублей

Насте Ивлеевой теперь грозит длительное судебное разбирательство после ее скандальной вечеринки, где Филипп Киркоров, Ксения Собчак и другие звезды были в откровенных нарядах.

Сначала общественные деятели потребовали проверить блогершу на уплату налогов, так как на мероприятии она похвасталась бриллиантом за 23 миллиона рублей. А потом продюсер сериала «Бригада» Александр Иншаков и еще 23 человека написали иск на 1 миллиард рублей из-за проведенной вечеринки. Суд в Москве принял заявление и теперь у телеведущей могут арестовать имущество по этому иску.