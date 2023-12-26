Сын Авербуха признался, что обращается за советами к Арзамасовой: «Она у нас специалист по блинчикам»

Старший сын Ильи Авербуха Мартин в свои 19 лет уже живет самостоятельно. Он недавно пришел на шоу отца вместе со своей девушкой Софьей. Они рассказали, что познакомились во время учебы в президентской академии.

Примечательно, что влюбленные вместе почти три года и успели познакомиться с родителями друг друга. Софья не скрывала, что стеснялась и волновалась, но ее приняли в семью. Теперь они даже регулярно устраивают семейные ужины и Новый год намерены отметить все вместе.