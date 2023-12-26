Сын Авербуха признался, что обращается за советами к Арзамасовой: «Она у нас специалист по блинчикам»

Старший сын Ильи Авербуха Мартин в свои 19 лет уже живет самостоятельно. Он недавно пришел на шоу отца вместе со своей девушкой Софьей. Они рассказали, что познакомились во время учебы в президентской академии.
Примечательно, что влюбленные вместе почти три года и успели познакомиться с родителями друг друга. Софья не скрывала, что стеснялась и волновалась, но ее приняли в семью. Теперь они даже регулярно устраивают семейные ужины и Новый год намерены отметить все вместе.
В интервью Мартин рассказал, что занимается киберспортом и даже стал капитаном команды. При этом 19-летний сын фигуриста сам готовит. Он рассказал, что этому научился сам.
«Я не ходил на курсы, а просто смотрел разные видео. Ни мама, ни папа меня не учили этому. Ну, если нужен совет, могу позвонить даже Лизе. Она у нас специалист по блинчикам», – заявил Мартин, пишет «МК».
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Напомним, что когда Авербух развелся с Ириной Лобачевой, то сын остался жить с отцом. Он съехал лишь, когда ему исполнилось 18 лет. Мартин успел подружится с новой женой фигуриста Лизой Арзмасовой и любит нянчится с двухлетним братом Львом.