Актер из «Сватов» Александр Феклистов уехал из России в Испанию

Александр Феклистов в 2022 году оказался в центре скандала, когда заявил, что не любит Россию. Актер из сериала «Сваты» подвергся критике в соцсети после своих слов. Яна Поплавская его также осудила и заявила, что патриотами не становятся, а рождаются.

С тех пор о местоположении артиста ничего не было известно. Теперь стало известно, что Феклистов покинул Россию и уже несколько месяцев живет в Испании.