Актер из «Сватов» Александр Феклистов уехал из России в Испанию

Александр Феклистов в 2022 году оказался в центре скандала, когда заявил, что не любит Россию. Актер из сериала «Сваты» подвергся критике в соцсети после своих слов. Яна Поплавская его также осудила и заявила, что патриотами не становятся, а рождаются.
С тех пор о местоположении артиста ничего не было известно. Теперь стало известно, что Феклистов покинул Россию и уже несколько месяцев живет в Испании.
По данным KP.RU, Феклистов нашел для себя дом в Барселоне. За границей он зарабатывает тем, что играет в спектаклях.
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Напомним, что у актера есть сын от первого брака с Еленой Поповой. Потом он сыграл свадьбу с женщине по имени Елена, которая является непубличным человеком.