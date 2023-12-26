Возлюбленная старшего сына Авербуха рассказала, как ее приняли в семье: «Мне сразу улыбнулись»

19-летний Мартин Авербух уже почти три года состоит в отношениях с Софьей. Он рассказал, что познакомились они в академии РАНХиГС, где учатся. Влюбленные заверяют, что у них нет проблем, а споры возникают только на почве того, как провести время.
Так как они давно вместе, то уже пережили волнительный момент знакомства с родителями. Сын Ильи Авербуха заверил, что легко нашел общий язык со своим возможным будущим тестем и знаком с мамой своей избранницы.
А вот для Софьи момент знакомства с родителями бойфренда был более волнительным, так как у него звездная семья. Отметим, что Илья состоит в браке с актрисой Лизой Арзамасовой.
«Я очень стеснялась, мне было поначалу неловко, но в итоге меня приняли. Я ожидала, что будет все строго и серьезно, а мне сразу улыбнулись и сказали, что наслышаны обо мне и рады меня видеть. Это было взаимно. Сейчас, мне кажется, я уже интегрирована в семью, прошло все-таки два с половиной года», – пояснила она.
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Девушка Мартина также рассказала, что они часто устраивают семейные ужин. По ее словам, никаких проблем в общении с родными возлюбленного у нее нет. Сам сын Авербуха также признался, что Новый год они встретят в кругу семьи дома. С ними будет даже маленький сын Ильи Лев, пишет «МК».