Возлюбленная старшего сына Авербуха рассказала, как ее приняли в семье: «Мне сразу улыбнулись»

19-летний Мартин Авербух уже почти три года состоит в отношениях с Софьей. Он рассказал, что познакомились они в академии РАНХиГС, где учатся. Влюбленные заверяют, что у них нет проблем, а споры возникают только на почве того, как провести время.

Так как они давно вместе, то уже пережили волнительный момент знакомства с родителями. Сын Ильи Авербуха заверил, что легко нашел общий язык со своим возможным будущим тестем и знаком с мамой своей избранницы.