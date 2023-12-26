Шукшина просит органы опеки обратить внимание на Киркорова и его детей после вечеринки Ивлеевой

Мария Шукшина не раз была участницей скандальных историй. Но теперь актриса высказалась о вечеринке Насти Ивлеевой, которая прошла 20 декбаря в Москве. Из-за «голого» дресс-кода большая часть гости пришла в очень откровенных нарядах.
Также на кадрах с мероприятия видно, что многие звезды вели себя крайне расковано. Многие стали осуждать Ивлееву и ее гостей. Шукшину возмутило то, что там были и люди, у которых есть дети. В том числе Филипп Киркоров, который растит дочку Аллу-Викторию и сына Мартина.
«Ведь у многих участников этой свальной вечеринки дети… Чему научат и как воспитают они своих детей? Некоторые скажут, это их личные дети, как хотят, так и воспитают» — отметила Шукшина.
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Она считает, что нужно писать жалобы в Роскомнадзор, о чем и попросила своих подписчиков. Актриса уверена, что нужно запретить показ этих звезд на телевидении. При этом имен она не назвала. Мария пояснила, что поведение участников вечеринки было аморальным. По словам артистки, ее поражают мужчины, которые красят глаза, а также надевают юбки, а теперь не стесняются демонстрировать тело в одном белье, пишет KP.RU.