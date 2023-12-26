Шукшина просит органы опеки обратить внимание на Киркорова и его детей после вечеринки Ивлеевой

Мария Шукшина не раз была участницей скандальных историй. Но теперь актриса высказалась о вечеринке Насти Ивлеевой, которая прошла 20 декбаря в Москве. Из-за «голого» дресс-кода большая часть гости пришла в очень откровенных нарядах.

Также на кадрах с мероприятия видно, что многие звезды вели себя крайне расковано. Многие стали осуждать Ивлееву и ее гостей. Шукшину возмутило то, что там были и люди, у которых есть дети. В том числе Филипп Киркоров, который растит дочку Аллу-Викторию и сына Мартина.