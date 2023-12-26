Слава Комиссаренко рассказал об американской публике: «Для них я выгляжу как огромный русский Борис»

Слава Комиссаренко в одном из своих выступлений заговорил о том, как ездил в США. Уже больше года он не живет в России, поэтому концерты дает в Европе и Америке. Комик признался, что ему нравится выступать перед американцами, так как они воспринимаю его иначе, чем россияне.

В эфире проекта «Спасибо, у меня все» артист заявил, что народ в США воспринимает его как жесткого человека. Он уточнил, что там его выступление было на английском языке.