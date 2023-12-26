Слава Комиссаренко рассказал об американской публике: «Для них я выгляжу как огромный русский Борис»

Слава Комиссаренко в одном из своих выступлений заговорил о том, как ездил в США. Уже больше года он не живет в России, поэтому концерты дает в Европе и Америке. Комик признался, что ему нравится выступать перед американцами, так как они воспринимаю его иначе, чем россияне.
В эфире проекта «Спасибо, у меня все» артист заявил, что народ в США воспринимает его как жесткого человека. Он уточнил, что там его выступление было на английском языке.
«Я привык, что когда я выступаю на русском со стендапом, я выгляжу как милый парень, я не какой-то жесткий тип. А для них я выгляжу по-другому, для них я выгляжу как огромный русский Борис», — пояснил Комиссаренко.
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Он также добавил в шутку, что американская публика воспринимает его как «приехавшего крушить всех кулаками» наследника актера, звезды боевиков Дольфа Лундгрена.
Напомним, что в этом году Слава развелся вскоре после свадьбы с Юлией Шашковой. Он был раздосадован, узнав, что его избранница работала вебкам-моделью. После этого они развелись. Его бывшая жена переехала в США и намерена стать актрисой.