Янковский заявил, что обвиняемый в убийстве Базанов попал в «Слово пацана» благодаря боксу

Иван Янковский в этом году снялся в сериале «Слово пацана». И на днях стало известно, что его коллегу по съемкам Сергея Базанова арестовали. Ему предъявили обвинения за убийство предпринимателя 12-летней давности.

Исполнитель роли Вовы-Адидаса рассказал, что сначала Базанова позвали на проект как тренера, так как у него большой опыт в боксе и кикбоксинге. Он помогал актерам с физической подготовкой, так как им по сценарию часто нужно было драться. А так как у Сергея хорошие навыки, ему предложили попробоваться на эпизодическую роль Демида. В одной из серий он дрался с героем Янковского.