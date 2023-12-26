Дима Билан объяснил свое появление на вечеринке Насти Ивлеевой: «Заезд был краткосрочный и джентльменский»

На этот раз Билан пояснил, что его пригласили на арт-выставку Насти Ивлеевой. По словам исполнителя, его предупредили о дресс-коде, но он не знал, как оденутся другие гости. Сам он выглядел достаточно скромно: водолазка, брюки и плащ.

«Это мероприятие было между другими моими работами. Мой заезд был просто краткосрочный и джентльменский», – подчеркнул артист.

Он отметил, что планировался обычный светский вечер. Певец подметил, что может отвечать только за себя. По словам Димы, он понимал, куда попал, поэтому не стал ничего публиковать с мероприятия.

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«После того, как поздоровался, я поехал дальше, не дожидаясь выступления главного хедлайнера этого вечера. Я прекрасно понимаю негодование наших людей. понимаю, какая сейчас обстановка в нашей стране. <...> Но я совсем не согласен с желанием некоторых грести всех под одну гребенку», – высказался Билан.

Он добавил, что никому не вредил, разве что только себе, а также никогда не винил в своих проблемах и заверил, что никогда не будет этого делать.