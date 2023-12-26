Дима Билан объяснил свое появление на вечеринке Насти Ивлеевой: «Заезд был краткосрочный и джентльменский»

Дима Билан не раз оказывался в центре скандалов. Вместе с другими звездами певец отметился на провокационной вечеринке Насти Ивлеевой. Мероприятие обсуждают по всей стране уже неделю.
Филипп Киркоров среди прочих принес свои извинения и заверил, что зашел в клуб лишь на несколько минут, а также не знал, что там действительно будет происходить. Билан также заверил, что посещение мероприятий всего лишь часть его профессии. Он записал видео, на котором объяснил свою позицию.
На этот раз Билан пояснил, что его пригласили на арт-выставку Насти Ивлеевой. По словам исполнителя, его предупредили о дресс-коде, но он не знал, как оденутся другие гости. Сам он выглядел достаточно скромно: водолазка, брюки и плащ.
«Это мероприятие было между другими моими работами. Мой заезд был просто краткосрочный и джентльменский», – подчеркнул артист.
Он отметил, что планировался обычный светский вечер. Певец подметил, что может отвечать только за себя. По словам Димы, он понимал, куда попал, поэтому не стал ничего публиковать с мероприятия.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
«После того, как поздоровался, я поехал дальше, не дожидаясь выступления главного хедлайнера этого вечера. Я прекрасно понимаю негодование наших людей. понимаю, какая сейчас обстановка в нашей стране. <...> Но я совсем не согласен с желанием некоторых грести всех под одну гребенку», – высказался Билан.
Он добавил, что никому не вредил, разве что только себе, а также никогда не винил в своих проблемах и заверил, что никогда не будет этого делать.