Актера фильма «Непослушник» Виктора Хориняка оштрафовали на 100 тысяч рублей за отказ сниматься в комедии

Виктор Хориняк обычно не попадает в скандалы. Но недавно на него подала в суд кинокомпания. Актера в обвинили в том, что он сорвал съемки в комедии «Любви не бывает», так как в последний момент отказался от роли.
Звезда фильмов «Непослушник» и «Последний богатырь» на тот момент уже подписал контракт и даже получил аванс, поэтому обязан был заранее сообщить о своем решении отказаться, но сделал это накануне начала съемок. Это увеличило количество времени, затраченное на проект, так как пришлось искать другого актера.
Производитель фильма подали заявление в суд в Москве и просили взыскать с Хориняка больше 5 миллионов рублей неустойки. Но Арбитражный суд признал обоснованной неустойку только в размере 100 тысяч рублей.
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Также актере теперь нужно оплатить расходы юридических услуг — 30 тысяч рублей, и госпошлину — 48 тысяч, сообщает Telegram-канал Baza.
Напомним, что в последнее время Виктор хорошо зарабатывает. Он снялся в десятках разных кинолент. Известность ему принес сериал «Кухня», а также «Отель Элеон». Также он служит в театре. График у артиста довольно плотный.