Актера фильма «Непослушник» Виктора Хориняка оштрафовали на 100 тысяч рублей за отказ сниматься в комедии

Виктор Хориняк. Фото: кадр из сериала «Отель Элеон»

Кинокомпания подала в суд и намеревалась взыскать с актера 5 миллионов рублей за срыв съемок в последний момент, но получила скромную сумму.

Виктор Хориняк обычно не попадает в скандалы. Но недавно на него подала в суд кинокомпания. Актера в обвинили в том, что он сорвал съемки в комедии «Любви не бывает», так как в последний момент отказался от роли. 

Звезда фильмов «Непослушник» и «Последний богатырь» на тот момент уже подписал контракт и даже получил аванс, поэтому обязан был заранее сообщить о своем решении отказаться, но сделал это накануне начала съемок. Это увеличило количество времени, затраченное на проект, так как пришлось искать другого актера.

Производитель фильма подали заявление в суд в Москве и просили взыскать с Хориняка больше 5 миллионов рублей неустойки. Но Арбитражный суд признал обоснованной неустойку только в размере 100 тысяч рублей. 

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Также актере теперь нужно оплатить расходы юридических услуг — 30 тысяч рублей, и госпошлину — 48 тысяч, сообщает Telegram-канал Baza. 

Напомним, что в последнее время Виктор хорошо зарабатывает. Он снялся в десятках разных кинолент. Известность ему принес сериал «Кухня», а также «Отель Элеон». Также он служит в театре. График у артиста довольно плотный. 

Читайте также