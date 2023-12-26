Актера фильма «Непослушник» Виктора Хориняка оштрафовали на 100 тысяч рублей за отказ сниматься в комедии

Виктор Хориняк обычно не попадает в скандалы. Но недавно на него подала в суд кинокомпания. Актера в обвинили в том, что он сорвал съемки в комедии «Любви не бывает», так как в последний момент отказался от роли.

Звезда фильмов «Непослушник» и «Последний богатырь» на тот момент уже подписал контракт и даже получил аванс, поэтому обязан был заранее сообщить о своем решении отказаться, но сделал это накануне начала съемок. Это увеличило количество времени, затраченное на проект, так как пришлось искать другого актера.