Цигаль высказалась о вечеринке Ивлеевой: «Подобные тусовки не должны быть широко освещены»

Уже несколько дней продолжается обсуждение вечеринки, которую устроила Настя Ивлеева. В центре скандала оказались Филипп Киркоров, Ксения Собчак и другие звезды, которые были на мероприятии.

Певца даже захотели лишить звания народного артиста. Дизайнер Маша Цигаль много лет знает короля отечественной эстрады. Она уверена, что такого скандала могло не быть, но организатора изначально стремились к хайпу.