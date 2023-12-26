Цигаль высказалась о вечеринке Ивлеевой: «Подобные тусовки не должны быть широко освещены»

Уже несколько дней продолжается обсуждение вечеринки, которую устроила Настя Ивлеева. В центре скандала оказались Филипп Киркоров, Ксения Собчак и другие звезды, которые были на мероприятии.
Певца даже захотели лишить звания народного артиста. Дизайнер Маша Цигаль много лет знает короля отечественной эстрады. Она уверена, что такого скандала могло не быть, но организатора изначально стремились к хайпу.
«Люди устроили вечеринку, заплатили за вход, пригласили, кого они хотят. Почему бы и нет? Но, я думаю, подобные тусовки не должны быть широко освещены, если люди просто хотят устроить такую вечеринку. А если они приглашают прессу, то это просто хайп. Чтобы все о них говорили», – пояснила Цигаль, пишет «МК».
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Она также призналась, что не знает, пошла бы сама на такое мероприятие. Дизайнер не стала исключать, что ответ могла бы быть как положительный, так и отрицательный.