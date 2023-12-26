Киркоров публично извинился за участие в вечеринке Ивлеевой: «Оправдываться не очень по-мужски»

«Вот так заглянул на пять минут на мероприятие и мое имя, как обычно, громче других гремит в одной небезызвестной всем истории. Оправдываться не очень по-мужски, поэтому отвечу всем и сразу. В жизни каждого человека бывают такие моменты, когда зашел не в ту дверь. Да, я знал о мероприятии, получил приглашение, обещал прийти и пришел. Но не знал о характере событий, которые будут происходит за этими дверьми, поэтому сразу ушел», – пояснил артист. Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Он добавил, что не собирается перекладывать ответственность за свой поступок на других людей. Киркоров подчеркнул, что артист его масштаба не может так безответственно относится к мероприятиям. Он также подчеркнул, что любит свою страну и является патриотом. Филипп Бедросович подчеркнул, что не покидал Россию в трудные времена. Он не стал скрывать, что не хочет, чтобы минувшие события сказались на его работе и ограничили его творчество.

Напомним, что ранее также Ивлеева извинилась за случившееся. Она заверяла, что никто не хотел никого оскорбить. Многие артисты посчитали, что блогерша устроила такую провокационную вечеринку только ради хайпа. Об этом заявила среди прочих актриса Мария Кожевникова.