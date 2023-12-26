Гоген Солнцев заявил, что актриса из «Интернов» Галина Васютичева участвовала в вечеринках для взрослых из-за ипотеки

Еще в воскресенье, 25 декабря, в Москве были задержаны участники вечеринки для «взрослых». В столичной сауне находилась и актриса Галина Васютичева, которая снималась в сериалах «Интерны», «Прокурорская проверка» и «Москва. Три вокзала».

Теперь ее ожидает суд по обвинению по статье о мелком хулиганстве, как и других участников оргии. А Гоген Солнцев рассказал, что не сразу узнал о «ночной» деятельности актрисы, которую брал в свой театр. Он подчеркнул, что Галина часто попадает в такие авантюрные истории.