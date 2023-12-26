Михаил Боярский впервые выйдет на сцену после инфаркта

Михаил Боярский в ноябре попал в больницу. Он восстанавливается после инфаркта. Его жена Лариса Луппиан рассказала, что актеру уже лучше. Более того, она сообщила, что спектакль с его участием, запланированный на 31 декабря, состоится. А вот прадновать Новый год артист не будет. Об этом поведала его двоюродная сестра Екатерина Боярская. Она рассказала, что в их семье не любят устраивать пышные праздники.