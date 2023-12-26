Михаил Боярский впервые выйдет на сцену после инфаркта

Михаил Боярский в ноябре попал в больницу. Он восстанавливается после инфаркта. Его жена Лариса Луппиан рассказала, что актеру уже лучше. Более того, она сообщила, что спектакль с его участием, запланированный на 31 декабря, состоится. А вот прадновать Новый год артист не будет. Об этом поведала его двоюродная сестра Екатерина Боярская. Она рассказала, что в их семье не любят устраивать пышные праздники.
«Но родственники и близкие друзья, как обычно, соберутся дома. Все по-семейному. Коньяк Михаил не пьет. А в подарок любит получать книги. Я уже приготовила ему два томика по истории Петербурга», – поделилась Екатерина.
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Она добавила, что ее родсвенник хорошо себя чувствует, посвящает время внукам. А сын артиста Сергей Боярский отметил, что для его папы лучшим подарком всегда является общение с семьей, пишет SPB.KP.RU.