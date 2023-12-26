Подружку Виктории Бони обманули на полмиллиона рублей

Телеведущую Ирину Рони обманули телефонные мошенники от лица ее подружки Виктории Бони. Причем обошлось даже без звонков.

Девушке в мессенджере написала подставная Боня с просьбой срочно скинуть ей 500 тысяч рублей. Якобы это вопрос жизни и смерти.

Рони проверять не стала и сразу отправила деньги на указанный номер.