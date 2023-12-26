Подружку Виктории Бони обманули на полмиллиона рублей

Телеведущую Ирину Рони обманули телефонные мошенники от лица ее подружки Виктории Бони. Причем обошлось даже без звонков.
Девушке в мессенджере написала подставная Боня с просьбой срочно скинуть ей 500 тысяч рублей. Якобы это вопрос жизни и смерти.
Рони проверять не стала и сразу отправила деньги на указанный номер.
Однако реальная Виктория Боня к этой истории отношения не имела. Ирина попросту лишилась своих денег.
Телеведущая уже написала заявление в правоохранительные органы, мошенников ищут.
Но нашим читателям мы настоятельно рекомендуем не вестись на подобные провокации ни в Интернете, ни по телефону.
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