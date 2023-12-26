С Насти Ивлеевой хотят взыскать 1 миллиард рублей из-за скандальной вечеринки

Члены инициативной группы во главе с актером и продюсером «Бригады» Александром Иншаковым решили наказать Анастасию Ивлееву за скандальную вечеринку, которую она провела ни к месту.
Активисты хотят взыскать с телеведущей один миллиард рублей в качестве моральной компенсации для того, чтобы блогерша больше не имела возможности зарабатывать деньги.
К коллективному иску на данный момент присоединилось два десятка человек.
Многие россияне не поняли посыл Ивлеевой в разгар сложной мировой ситуации. Звезды, напомним, собрались в московском ночном клубе в голых костюмах и ни в чем себе не отказывали.
Более того, они все снимали на телефоны и выкладывали в соцсети, хвастаясь достатком перед россиянами.
Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».