Юрий Николаев: «Грустно, что Алла Пугачева уехала, Максим Галкин* ее подтолкнул на это»

Бывший ведущий «Утренней почты» Юрий Николаев всегда дружил с Аллой Пугачевой. И ему сейчас грустно от всего, что произошло в последние несколько лет.

«Раньше Аллу Пугачеву любили на всех ступеньках иерархии. А сейчас… Грустно, что она уехала… Но, видимо, он (признанный в России иноагентом Максим Галкин*) ее подтолкнул на это. Но не будем сейчас про это», - заявил Николаев в разговоре с Андреем Малаховым.

Николаев подчеркнул, что не собирается никого осуждать, но ему очень жаль Примадонну.

Пугачева сбежала из России вслед за своим мужем сначала в Израиль. И как только в той стране тоже наступили тяжелые времена - супруги быстро перебрались на Кипр.

Свой дом в Подмосковье супруги пытались несколько лет продать, но ценник настолько завышен, что покупателей не находится.

*Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

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