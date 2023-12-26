Против Аллы Пугачевой и Максима Галкина* не стали возбуждать уголовное дело

Во вторник, 26 декабря, стало известно, что представители Следственного комитета России не стали возбуждать уголовное дело в отношении сбежавших из страны Аллы Пугачевой и признанного иноагентом Максима Галкина*.

Артистов проверяли по статье о дискредитации российской армии.

Соответствующие документы уже вернули в ГУ МВД по Москве, сообщает ТАСС.

Пугачева и Галкин* живут сейчас на Кипре, но, по предварительной информации, планируют перебраться в Лондон. Якобы там будет лучше их детям - Лизе и Гарри.

Максим* же зарабатывает деньги тем, что дает концерты по всему миру и высмеивает Россию. Артист отрабатывает деньги, согласно западной пропаганде - так считают наши соотечественники. А иначе им не позволят там жить.

*Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

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