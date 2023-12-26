Юрий Николаев: «Моя жена отметала всех поклонниц, ей надо поставить памятник»

Известный телеведущий Юрий Николаев почти всю свою сознательную жизнь прожил с любимой женой Элеонорой Николаевой. Детей у супругов нет, зато чувства не остыли до сих пор.
«Моя жена отметала всех поклонниц, уж, сколько их было, ей надо поставить памятник», - отшутился артист в разговоре с Андреем Малаховым.
«Расстаться невозможно было», - добавила любимая жена Николаева.
«Да поздно уже», - продолжил Юрий.
Познакомились будущие супруги, когда Юрию было 18, а Элеоноре 15 лет. По специальности она экономист, окончила Московский финансовый институт.
«Я за ней ухаживал года четыре», - рассказал Николаев.
«Да меньше, уже и не вспомнить, как давно это было», - добавила Элеонора.
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