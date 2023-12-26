Иван Ургант может вернуться на Первый канал 30 декабря

Бывший ведущий Первого канала Иван Ургант старается не пропадать надолго из публичного пространства, так как его могут перестать приглашать на корпоративы. А пока, признался артист, это его единственный способ заработка.

По некоторым данным, Иван может вернуться на главный канал страны уже 30 декабря. Автор «Вечернего Урганта» Константин Анисимов сфотографировался на фоне фотографии Урганта и заявил, что они готовят сенсацию 30 декабря.

Также известно, что Иван имеет отношение к выходу шоу «Первый Новый год», которое появится в эфире Первого именно 30 декабря. В проекте соберутся молодые рэперы для того, чтобы спеть с артистами первого эшелона.

Ургант уже два года как пропал из сетки вещания. Говорят, это был его личный выбор, связанный со сложной ситуацией в стране.

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